L'elettropompa BP 3 Casa e Giardino è durevole e potente il che la rende la soluzione ideale per l'irrigazione del giardino e l'approvvigionamento idrico della tua casa.

Sia per irrigare, sia per rifornire d'acqua lavatrici o water La BP 3 Kärcher è ideale per l'utilizzo di fonti idriche alternative l'acqua piovana. La funzione avvio/spegnimento automaticopermette alla pompa di essere accesa e spenta automaticamente, se necessario. La pompa è esente da manutenzione e colpisce per la sua pressione costante che permette un'irrigazione ottimale del giardino. Interruttore a pedale integrato, 2 uscite per il funzionamento simultaneo di due dispositivi e piedini in gomma fonoassorbenti sono caratteristiche di comfort supplementari. Il prefiltro standard e la valvola di controllo integrata garantiscono un funzionamento affidabile. I materiali utilizzati di alta qualità ne garantiscono una lunga durata. È inoltre disponibile una garanzia estesa di 5 anni.

Caratteristiche e vantaggi
Rifornimento d'acqua costante in casa e costante pressione per l'irrigazione del giardino
Con pre-filtro, valvola di non ritorno e spegnimento automatico quando a secco
Accensione e spegnimento automatici se necessario
Ottima aspirazione
  • La qualità della macchina permette di pescare l'acqua da 8m di profondità
Errore nei controlli segnalato
  • Vengono indicati eventuali errori di pressione o aspirazione
Due uscite per l'acqua
  • Multi funzione, per esempio irrigare il giardino con un irrigatore e allo stesso tempo annaffiare i fiori con una pistola
Adattatore a T flessibile
  • Installazione flessibile - per un allineamento ottimale dei tubi collegati
Interruttore a pedale
  • Facile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Impugnatura ergonomica
  • Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 800
Portata, max. (l/h) < 3300
Altezza di erogazione (m) 40
Pressione (bar) max. 4
Altezza aspirazione (m) 8
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Attacco filettato G1
Cavo di alimentazione (m) 1,85
Voltaggio (V) 230 - 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 10,2
Peso con imballo (kg) 11,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 230 x 540 x 373

Scope of supply

  • Adattore G1 per elettropompe

Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
  • Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.
Accessori
RICAMBI BP 3 Home & Garden

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.