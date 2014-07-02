Elettropompa Home & Garden BP 3 Home & Garden
L'elettropompa BP 3 Casa e Giardino è durevole e potente il che la rende la soluzione ideale per l'irrigazione del giardino e l'approvvigionamento idrico della tua casa.
Sia per irrigare, sia per rifornire d'acqua lavatrici o water La BP 3 Kärcher è ideale per l'utilizzo di fonti idriche alternative l'acqua piovana. La funzione avvio/spegnimento automaticopermette alla pompa di essere accesa e spenta automaticamente, se necessario. La pompa è esente da manutenzione e colpisce per la sua pressione costante che permette un'irrigazione ottimale del giardino. Interruttore a pedale integrato, 2 uscite per il funzionamento simultaneo di due dispositivi e piedini in gomma fonoassorbenti sono caratteristiche di comfort supplementari. Il prefiltro standard e la valvola di controllo integrata garantiscono un funzionamento affidabile. I materiali utilizzati di alta qualità ne garantiscono una lunga durata. È inoltre disponibile una garanzia estesa di 5 anni.
Caratteristiche e vantaggi
Facile da usare in casa e in giardinoRifornimento d'acqua costante in casa e costante pressione per l'irrigazione del giardino
Sicura e durevoleCon pre-filtro, valvola di non ritorno e spegnimento automatico quando a secco
Accensione/Spegnimento AutomaticiAccensione e spegnimento automatici se necessario
Ottima aspirazione
- La qualità della macchina permette di pescare l'acqua da 8m di profondità
Errore nei controlli segnalato
- Vengono indicati eventuali errori di pressione o aspirazione
Due uscite per l'acqua
- Multi funzione, per esempio irrigare il giardino con un irrigatore e allo stesso tempo annaffiare i fiori con una pistola
Adattatore a T flessibile
- Installazione flessibile - per un allineamento ottimale dei tubi collegati
Interruttore a pedale
- Facile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Impugnatura ergonomica
- Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|800
|Portata, max. (l/h)
|< 3300
|Altezza di erogazione (m)
|40
|Pressione (bar)
|max. 4
|Altezza aspirazione (m)
|8
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Attacco filettato
|G1
|Cavo di alimentazione (m)
|1,85
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|10,2
|Peso con imballo (kg)
|11,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Adattore G1 per elettropompe
Dotazione
- Connessione ottimizzata
- Interruttore a pedale
- Funzione accensione spegnimento automatici
- Prefiltro e valvola di non ritorno standard
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Apertura riempimento grande
- Maniglia di trasporto ergonomica
- Portacavo
- Errore nei controlli segnalato
- Due uscite per l'acqua
- Insonorizzata
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
- Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.
Accessori
RICAMBI BP 3 Home & Garden
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.