Sia per irrigare, sia per rifornire d'acqua lavatrici o water La BP 3 Kärcher è ideale per l'utilizzo di fonti idriche alternative l'acqua piovana. La funzione avvio/spegnimento automaticopermette alla pompa di essere accesa e spenta automaticamente, se necessario. La pompa è esente da manutenzione e colpisce per la sua pressione costante che permette un'irrigazione ottimale del giardino. Interruttore a pedale integrato, 2 uscite per il funzionamento simultaneo di due dispositivi e piedini in gomma fonoassorbenti sono caratteristiche di comfort supplementari. Il prefiltro standard e la valvola di controllo integrata garantiscono un funzionamento affidabile. I materiali utilizzati di alta qualità ne garantiscono una lunga durata. È inoltre disponibile una garanzia estesa di 5 anni.