Rullo spazzola, medio, rosso, 400 mm

Spazzola a rullo, medio dura, rossa. Lunghezza: 400 mm. Per tutte le attività di pulizia comuni. Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole in polipropilene; Spessore 0,4 mm, lunghezza 20 mm.

La spazzola a rullo (medio dura, rossa) è lunga 400 mm. È adatto a tutte le attività di pulizia comuni, anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,4 mm, lunghezza 20 mm.

Specifiche

Dati tecnici

Colore rosso
Lunghezza (mm) 400
Grado di durezza medio
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1
Macchine compatibili
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