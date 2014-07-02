Rullo spazzola, medio, rosso, 400 mm
Spazzola a rullo, medio dura, rossa. Lunghezza: 400 mm. Per tutte le attività di pulizia comuni. Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole in polipropilene; Spessore 0,4 mm, lunghezza 20 mm.
La spazzola a rullo (medio dura, rossa) è lunga 400 mm. È adatto a tutte le attività di pulizia comuni, anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,4 mm, lunghezza 20 mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|rosso
|Lunghezza (mm)
|400
|Grado di durezza
|medio
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1