Rullospazzola 20"
Spazzola a rullo morbida con una lunghezza di 508 mm e setole standard in poliammide nera per tutte le applicazioni comuni.
Spazzola a rullo con una lunghezza di 508 mm. Il rullo è dotato di setole in plastica nera da 29 mm. Diametro delle setole: 0,30 mm. Tieni presente che per la pulizia sono necessarie due spazzole.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza della spazzola (mm)
|508
|Grado di durezza
|medio/duro
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,7
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|515 x 100 x 100