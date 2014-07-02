Rullospazzola 20"

Spazzola a rullo morbida con una lunghezza di 508 mm e setole standard in poliammide nera per tutte le applicazioni comuni.

Spazzola a rullo con una lunghezza di 508 mm. Il rullo è dotato di setole in plastica nera da 29 mm. Diametro delle setole: 0,30 mm. Tieni presente che per la pulizia sono necessarie due spazzole.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza della spazzola (mm) 508
Grado di durezza medio/duro
Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore nero
Peso (kg) 0,7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 515 x 100 x 100
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo