Set di 4 spazzole tonde

Set di pennelli rotondi in quattro colori diversi per usi diversi.

Pratico set di pennelli rotondi in quattro colori diversi per usi diversi. Spazzole disponibili in diversi colori per diversi usi. Spazzole di colore diverso possono essere utilizzate in bagni, cucine, ecc. Spazzole a vapore flessibili ideali per l'uso in casa. Le spazzole possono essere utilizzate con: SV 1902 e SV 1802.

Caratteristiche e vantaggi
4 colori diversi
Setoline di alta qualità
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 30 x 30 x 40
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Superfici tessili
  • Pulizia degli scarichi
  • Lavabo / lavandino
  • WC
  • Aree difficili da raggiungere.
  • Superfici di lavoro in cucina