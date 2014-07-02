Set di 4 spazzole tonde
Set di pennelli rotondi in quattro colori diversi per usi diversi.
Pratico set di pennelli rotondi in quattro colori diversi per usi diversi. Spazzole disponibili in diversi colori per diversi usi. Spazzole di colore diverso possono essere utilizzate in bagni, cucine, ecc. Spazzole a vapore flessibili ideali per l'uso in casa. Le spazzole possono essere utilizzate con: SV 1902 e SV 1802.
Caratteristiche e vantaggi
4 colori diversi
Setoline di alta qualità
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|30 x 30 x 40
Aree di applicazione
- Superfici tessili
- Pulizia degli scarichi
- Lavabo / lavandino
- WC
- Aree difficili da raggiungere.
- Superfici di lavoro in cucina