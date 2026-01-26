T 4xx 2020 SZ KTC

Gli ugelli di ricambio di alta qualità garantiscono una facile sostituzione degli ugelli e sono adatti per i pulitori di superficie T-Racer T 7 Plus, T 5 e T 450. Include ugelli per diverse classi di prestazioni dell'idropulitrice.

Caratteristiche e vantaggi
ugelli di ricambio
  • ugelli di ricambio facili e veloci da montare
  • Alta qualità per una lunga durata.
Getto piatto ad alta pressione
  • Anche la pulizia e l'allentamento dello sporco ostinato.
Potente pulizia ad alta pressione
  • Efficiente rimozione dello sporco e pulizia.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 17 x 17 x 18

Per ulteriori modelli, contattare uno dei nostri centri assistenza o rivenditori Kärcher

Macchine compatibili
Prodotti in gamma