T 4xx 2020 SZ KTC
Gli ugelli di ricambio di alta qualità garantiscono una facile sostituzione degli ugelli e sono adatti per i pulitori di superficie T-Racer T 7 Plus, T 5 e T 450. Include ugelli per diverse classi di prestazioni dell'idropulitrice.
Caratteristiche e vantaggi
ugelli di ricambio
- ugelli di ricambio facili e veloci da montare
- Alta qualità per una lunga durata.
Getto piatto ad alta pressione
- Anche la pulizia e l'allentamento dello sporco ostinato.
Potente pulizia ad alta pressione
- Efficiente rimozione dello sporco e pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|17 x 17 x 18
Per ulteriori modelli, contattare uno dei nostri centri assistenza o rivenditori Kärcher