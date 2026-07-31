Tergivetro WV 1 (250mm)

Per la sostituzione delle lame del tergipavimento di WV 1 Window Vacs. Per una pulizia senza aloni su tutte le superfici lisce - senza lasciare gocciolamenti.

Per la sostituzione delle lame del tergipavimento di WV 1 Window Vacs. Per una pulizia senza aloni su tutte le superfici lisce - senza lasciare gocciolamenti.

Caratteristiche e vantaggi
Sostituzione rapida della lama del tergipavimento.
  • Per una pulizia senza aloni su tutte le superfici lisce - senza acqua gocciolante.
Labbra in gomma morbida
  • Non lascia striature
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 2
Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 250 x 5 x 45
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Superfici lisce
  • Finestre e superfici vetrate
  • Specchi
  • Piastrelle
  • Box doccia / vasca
  • Superfici di lavoro in cucina
  • Condensazione
  • Impianti fotovoltaici / Centrali elettriche da balcone