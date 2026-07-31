Tubo flessibile elettroconduttore imball
Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.
Il tubo di aspirazione a conduzione elettrica con larghezza nominale DN 35 è ideale per l'utilizzo con gli aspiratori a umido e a secco di Kärcher. Il tubo flessibile da 2,5 m viene collegato all'apparecchio con un attacco a baionetta 2.0 e agli accessori con un attacco a clip 2.0. Entrambi gli attacchi 2.0 sono compatibili con gli aspirapolvere a partire dal modello 2017. Entrambi gli attacchi 2.0 sono compatibili con gli aspirapolvere a partire dall'anno di modello 2017.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|2,5
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Versione
|Elettricamente conduttivo
|Collegamento sul lato accessorio¹⁾
|Clip 2.0
|Collegamento lato macchina²⁾
|Baionetta 2.0
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,7
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|420 x 370 x 90