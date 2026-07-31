Il tubo di aspirazione a conduzione elettrica con larghezza nominale DN 35 è ideale per l'utilizzo con gli aspiratori a umido e a secco di Kärcher. Il tubo flessibile da 2,5 m viene collegato all'apparecchio con un attacco a baionetta 2.0 e agli accessori con un attacco a clip 2.0. Entrambi gli attacchi 2.0 sono compatibili con gli aspirapolvere a partire dal modello 2017. Entrambi gli attacchi 2.0 sono compatibili con gli aspirapolvere a partire dall'anno di modello 2017.