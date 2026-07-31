Tubo flessibile elettroconduttore imball

Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.

Il tubo di aspirazione a conduzione elettrica con larghezza nominale DN 35 è ideale per l'utilizzo con gli aspiratori a umido e a secco di Kärcher. Il tubo flessibile da 2,5 m viene collegato all'apparecchio con un attacco a baionetta 2.0 e agli accessori con un attacco a clip 2.0. Entrambi gli attacchi 2.0 sono compatibili con gli aspirapolvere a partire dal modello 2017. Entrambi gli attacchi 2.0 sono compatibili con gli aspirapolvere a partire dall'anno di modello 2017.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 2,5
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Versione Elettricamente conduttivo
Collegamento sul lato accessorio¹⁾ Clip 2.0
Collegamento lato macchina²⁾ Baionetta 2.0
Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore nero
Peso (kg) 0,7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 420 x 370 x 90