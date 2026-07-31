Tubo flessibile imballato NW35 2.0m

Tubo flessibile di aspirazione flessibile, robusto e resistente con nuova chiusura a clip. Ideale per i nostri aspirapolvere a secco. 2 m di lunghezza. Larghezza nominale: DN 35.

Tubo flessibile di aspirazione flessibile, robusto e resistente con nuova chiusura a clip. Ideale per i nostri aspirapolvere a secco. 2 m di lunghezza. Larghezza nominale: DN 35.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 2
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Versione standard
Collegamento sul lato accessorio¹⁾ Clip 2.0
Collegamento lato macchina²⁾ Chiusura a scatto
Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore antracite
Peso (kg) 0,4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 460 x 360 x 90
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