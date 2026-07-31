Tubo flessibile imballato NW35 2.0m
Tubo flessibile di aspirazione flessibile, robusto e resistente con nuova chiusura a clip. Ideale per i nostri aspirapolvere a secco. 2 m di lunghezza. Larghezza nominale: DN 35.
Tubo flessibile di aspirazione flessibile, robusto e resistente con nuova chiusura a clip. Ideale per i nostri aspirapolvere a secco. 2 m di lunghezza. Larghezza nominale: DN 35.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|2
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Versione
|standard
|Collegamento sul lato accessorio¹⁾
|Clip 2.0
|Collegamento lato macchina²⁾
|Chiusura a scatto
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|0,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|460 x 360 x 90