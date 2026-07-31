WV 6 small suction nozzle
Ideale per la pulizia di finestre reticolari con una larghezza di 170 mm: l'ugello di aspirazione stretto per WV 6 per superfici di finestre piccole.
Quando gli ugelli di aspirazione più grandi sono semplicemente troppo grandi per la finestra, l'ugello di aspirazione stretto per il WV 6 si presenta davvero unico. Grazie ad una larghezza di 170 mm, l'ugello pulisce le finestre reticolari o altre piccole superfici delle finestre senza sforzo e in modo affidabile.
Caratteristiche e vantaggi
Lama lunga in silicone
Forma stretta
Facile da cambiare
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|172 x 98 x 41
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Finestre a reticolo
- Superfici lisce
- Specchi
- Piastrelle