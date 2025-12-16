Raccordo riparatore Universale 1/2" -5/8"-3/4" compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione
Raccordo riparatore Universale 1/2" -5/8"-3/4". Per tutti i comuni tubi da giardino. Per collegare o riparare due pezzi di tubo. Design ergonomico per una facile manipolazione.
.Adattatori per rubinetti, raccordi per tubi e tubi flessibili intatti sono la base di un'irrigazione efficace. Kärcher offre un'intera gamma di accessori per collegare, scollegare e riparare i sistemi di irrigazione. Questo raccordo può essere utilizzato per tutti i comuni tubi da giardino e si distingue per il suo design ergonomico che ne facilita l'utilizzo. La soluzione ideale per collegare o riparare due pezzi di tubo. Il rompigetto universale è compatibile con i tre diametri di tubo più comuni.
Caratteristiche e vantaggi
Design ergonomico
- Maneggevole
Si usa ovunque
- Compatibile con tutti i tubi da giardino più comuni
Ripara o unisce due tubi
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|65 x 39 x 39