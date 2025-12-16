.Adattatori per rubinetti, raccordi per tubi e tubi flessibili intatti sono la base di un'irrigazione efficace. Kärcher offre un'intera gamma di accessori per collegare, scollegare e riparare i sistemi di irrigazione. Questo raccordo può essere utilizzato per tutti i comuni tubi da giardino e si distingue per il suo design ergonomico che ne facilita l'utilizzo. La soluzione ideale per collegare o riparare due pezzi di tubo. Il rompigetto universale è compatibile con i tre diametri di tubo più comuni.