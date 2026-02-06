Il tubo PrimoFlex Plus da 50m presenta tutte le caratteristiche di un tubo di alta qualità ed è perfetto per l'irrigazione di giardini, anche di grandi dimensioni, e come tubo di alimentazione per idropulitrici. La sua struttura a tre strati con rinforzo per resistere alla pressione, è libero da ftalati (<0,1%), da cadmio e da barrio e non contiene nessun elemento dannoso alla salute o che si può degradare nel tempo. Inoltre, lo strato esterno protegge il tubo dai raggi UC mentre lo strato opaco intermedio previene il formarsi delle alghe. Il tubo resiste a qualsiasi temperatura, da -20° a 65°C.