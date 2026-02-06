Tubo PrimoFlex Plus 5/8" da 50 m per giardinaggio e idropulitrici
Il tubo PrimoFlex Plus da 50m è dotato di un rinforzo per resistere alla pressione e non contiene elementi dannosi per la salute. Inoltre, è resistente a temperature da -20° fino a 65° C.
Il tubo PrimoFlex Plus da 50m presenta tutte le caratteristiche di un tubo di alta qualità ed è perfetto per l'irrigazione di giardini, anche di grandi dimensioni, e come tubo di alimentazione per idropulitrici. La sua struttura a tre strati con rinforzo per resistere alla pressione, è libero da ftalati (<0,1%), da cadmio e da barrio e non contiene nessun elemento dannoso alla salute o che si può degradare nel tempo. Inoltre, lo strato esterno protegge il tubo dai raggi UC mentre lo strato opaco intermedio previene il formarsi delle alghe. Il tubo resiste a qualsiasi temperatura, da -20° a 65°C.
Caratteristiche e vantaggi
15 anni di garanzia
- Durevolezza garantita
3 strati
- Non si attorciglia
Resiste fino a 40 bar
- Resistente e durevole
Robusto, flessibile, non si attorciglia
- Maneggevole
Resiste a tutte le temperature comprese tra -20 e +65°C
- Resistente e durevole
Privo di piombo, cadmio e bario
- Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Strato intrecciato con fibra gialla DuPontTM Kevlar®
- Resistente e durevole
Lo strato intermedio respinge i raggi solari ed evita la formazione di alghe
- Durevolezza garantita
Tubo da giardino di qualità senza ftalati (<0,1%)
- Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|5/8″
|Lunghezza del tubo (m)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|8
|Peso con imballo (kg)
|8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|370 x 370 x 170
I marchi DuPont™ e Kevlar® sono marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.