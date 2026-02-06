Tubo PrimoFlex Plus 5/8" da 50 m per giardinaggio e idropulitrici

Il tubo PrimoFlex Plus da 50m è dotato di un rinforzo per resistere alla pressione e non contiene elementi dannosi per la salute. Inoltre, è resistente a temperature da -20° fino a 65° C.

Il tubo PrimoFlex Plus da 50m presenta tutte le caratteristiche di un tubo di alta qualità ed è perfetto per l'irrigazione di giardini, anche di grandi dimensioni, e come tubo di alimentazione per idropulitrici. La sua struttura a tre strati con rinforzo per resistere alla pressione, è libero da ftalati (<0,1%), da cadmio e da barrio e non contiene nessun elemento dannoso alla salute o che si può degradare nel tempo. Inoltre, lo strato esterno protegge il tubo dai raggi UC mentre lo strato opaco intermedio previene il formarsi delle alghe. Il tubo resiste a qualsiasi temperatura, da -20° a 65°C.

Caratteristiche e vantaggi
15 anni di garanzia
  • Durevolezza garantita
3 strati
  • Non si attorciglia
Resiste fino a 40 bar
  • Resistente e durevole
Robusto, flessibile, non si attorciglia
  • Maneggevole
Resiste a tutte le temperature comprese tra -20 e +65°C
  • Resistente e durevole
Privo di piombo, cadmio e bario
  • Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Strato intrecciato con fibra gialla DuPontTM Kevlar®
  • Resistente e durevole
Lo strato intermedio respinge i raggi solari ed evita la formazione di alghe
  • Durevolezza garantita
Tubo da giardino di qualità senza ftalati (<0,1%)
  • Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 5/8″
Lunghezza del tubo (m) 50
Colore Giallo
Peso (kg) 8
Peso con imballo (kg) 8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 370 x 370 x 170

I marchi DuPont™ e Kevlar® sono marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.

Tubo PrimoFlex Plus 5/8" da 50 m per giardinaggio e idropulitrici
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.