Detergente per scale mobili neutro RM 758, 20l
Detergente intensivo per scale mobili e nastri trasportatori cheportegge sia la superficie sia la macchina dalla corrosione.Elimina olio, grasso, e sporco minerali.
Pulisce intensamente, cura e protegge efficacemente dalla corrosione: il pulitore per scale mobili FloorPro RM 758, neutro, con protezione anticorrosione integrata di Kärcher per scale mobili e tappeti mobili di produttori come KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI o TOSHIBA. Sviluppato appositamente per l'uso con la nostra macchina per la pulizia delle scale mobili BR 47/35 Esc, il detergente intensivo a bassa schiuma è ideale anche per la pulizia profonda di superfici dure utilizzando il metodo a 1 fase con una lavasciuga pavimenti. La sua formulazione neutra è ultra delicata sui materiali ma allo stesso tempo aggressiva sullo sporco, rimuovendo in modo affidabile grasso, olio e contaminazione minerale. Il pulitore per scale mobili FloorPro RM 758 è adatto anche per l'uso nei separatori d'olio.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|7
|Peso (kg)
|20
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|21,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|280 x 250 x 430
Prodotto
- Detergente apposito per scale mobili e nastri trasportatori
- Scioglie olio, grasso e sporco minerale
- Molto delicato sulle superfici grazie alla formula neutra
- Contiene agenti protettivi che non rovinano gli ingranaggi di scale mobili e nastri trasportatori
- Da utilizzare con lava scale mobili Kärcher
- Formulazione a bassa schiumosità
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA
- Senza fosfati
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Aree di applicazione
- Scale mobili e marciapiedi