Pulisce intensamente, cura e protegge efficacemente dalla corrosione: il pulitore per scale mobili FloorPro RM 758, neutro, con protezione anticorrosione integrata di Kärcher per scale mobili e tappeti mobili di produttori come KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI o TOSHIBA. Sviluppato appositamente per l'uso con la nostra macchina per la pulizia delle scale mobili BR 47/35 Esc, il detergente intensivo a bassa schiuma è ideale anche per la pulizia profonda di superfici dure utilizzando il metodo a 1 fase con una lavasciuga pavimenti. La sua formulazione neutra è ultra delicata sui materiali ma allo stesso tempo aggressiva sullo sporco, rimuovendo in modo affidabile grasso, olio e contaminazione minerale. Il pulitore per scale mobili FloorPro RM 758 è adatto anche per l'uso nei separatori d'olio.