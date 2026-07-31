Detergente per scale mobili neutro RM 758, 20l

Detergente intensivo per scale mobili e nastri trasportatori cheportegge sia la superficie sia la macchina dalla corrosione.Elimina olio, grasso, e sporco minerali.

Pulisce intensamente, cura e protegge efficacemente dalla corrosione: il pulitore per scale mobili FloorPro RM 758, neutro, con protezione anticorrosione integrata di Kärcher per scale mobili e tappeti mobili di produttori come KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI o TOSHIBA. Sviluppato appositamente per l'uso con la nostra macchina per la pulizia delle scale mobili BR 47/35 Esc, il detergente intensivo a bassa schiuma è ideale anche per la pulizia profonda di superfici dure utilizzando il metodo a 1 fase con una lavasciuga pavimenti. La sua formulazione neutra è ultra delicata sui materiali ma allo stesso tempo aggressiva sullo sporco, rimuovendo in modo affidabile grasso, olio e contaminazione minerale. Il pulitore per scale mobili FloorPro RM 758 è adatto anche per l'uso nei separatori d'olio.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 7
Peso (kg) 20
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 21,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 280 x 250 x 430
Prodotto
  • Detergente apposito per scale mobili e nastri trasportatori
  • Scioglie olio, grasso e sporco minerale
  • Molto delicato sulle superfici grazie alla formula neutra
  • Contiene agenti protettivi che non rovinano gli ingranaggi di scale mobili e nastri trasportatori
  • Da utilizzare con lava scale mobili Kärcher
  • Formulazione a bassa schiumosità
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Senza NTA
  • Senza fosfati
Detergente per scale mobili neutro RM 758, 20l
Detergente per scale mobili neutro RM 758, 20l
Detergente per scale mobili neutro RM 758, 20l
Detergente per scale mobili neutro RM 758, 20l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H319 Provoca grave irritazione oculare.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Scale mobili e marciapiedi
Accessori