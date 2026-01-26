Pavimento

I detergenti Kärcher FloorPro sono altamente efficaci. Eccellenti risultati di pulizia si ottengono nel minor tempo possibile e con meno fatica. Nel sistema di pulizia Kärcher, macchine, accessori e detergenti si abbinano perfettamente. Ciò rende il lavoro più semplice, più veloce ed economico. Nel contempo, la protezione delle macchine e delle superfici sono ulteriori vantaggi.