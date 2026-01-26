Pavimento
I detergenti Kärcher FloorPro sono altamente efficaci. Eccellenti risultati di pulizia si ottengono nel minor tempo possibile e con meno fatica. Nel sistema di pulizia Kärcher, macchine, accessori e detergenti si abbinano perfettamente. Ciò rende il lavoro più semplice, più veloce ed economico. Nel contempo, la protezione delle macchine e delle superfici sono ulteriori vantaggi.
Eliminazione delle macchie
Detergente per uso quotidiano
Può essere usato ovunque; per la pulizia di manutenzione di tutti i pavimenti duri e resilienti resistenti all'acqua; estremamente economico; pulizia senza aloni; bassa schiumosità; dissolve in modo efficace olio, grasso e contaminazioni minerali; asciuga rapidamente
Pulizia intermedia / detergente da spruzzare
Pulizia e protezione in un solo prodotto; rimuove i segni delle scarpe e le impronte; crea un film protettivo alto coprente; antiscivolo; antisporco; resistente all'abrasione.
Detergente per pulizie di fondo
Potente pulizia profonda; forte contaminazione; rimuove anche residui ostinati; altamente efficiente; facile rimozione di cera, ecc .; bassa schiumosità; ecologico; profumo gradevole
Detergente
Agente per la cura e la protezione di pavimenti duri e resilienti; Ottima copertura, adesione, antiscivolo e resistenza all'abrasione; aumento della resistenza; antiscivolo, antimacchia, antiabrasione; il pavimento è più duro e più resistente all'usura