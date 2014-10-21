Professionale
Alta pressione
I vantaggi sono impressionanti: una pulizia più rapida ed efficace con un minore consumo di energia e un minore inquinamento delle acque reflue. I detergenti Kärcher offrono prestazioni brillanti nell'industria, nel commercio e nell'industria alimentare. Perfetto connubio idropulitrice-detergente
Superficie
Tutti i prodotti Kärcher per la pulizia manuale sono progettati appositamente per le esigenze delle imprese di pulizia. Rimuovono rapidamente e in modo affidabile tutte le contaminazioni tipiche senza danneggiare le superfici. Le prestazioni di pulizia da sole non soddisfano più le esigenze professionali delle imprese di pulizia e di facility management. I detergenti di prima scelta devono offrire molto di più: profumo piacevole, sostenibilità ambientale, dosaggio ottimale di principi attivi e maneggevolezza ideale, ad esempio, contenitori ergonomici.
Pavimento
I detergenti Kärcher FloorPro sono altamente efficaci. Eccellenti risultati di pulizia si ottengono nel minor tempo possibile e con meno fatica. Nel sistema di pulizia Kärcher, macchine, accessori e detergenti si abbinano perfettamente. Ciò rende il lavoro più semplice, più veloce ed economico. Nel contempo, la protezione delle macchine e delle superfici sono ulteriori vantaggi.
Tappeti
La linea CarpetPro pulisce e protegge delicatamente ed efficacemente le superfici tessili. Questo innovativo sistema riduce i tempi di pulizia e asciugatura e rallenta il riaccumulo di sporco, proteggendo le superfici trattate, l'ambiente e il conto economico. La linea CarpetPro si basa sulla tecnologia iCapsol, che incapsula e lega lo sporco. Il risciacquo dei tappeti non è più necessario poiché la contaminazione residua viene incapsulata e facilmente aspirata durante la successiva pulizia di manutenzione. I tappeti si asciugano rapidamente e possono essere calpestati in breve tempo.
Parti di ricambio
Nella produzione industriale, milioni di pezzi devono essere puliti ogni giorno prima dell'assemblaggio o dei trattamenti. Le esigenze in termini di prestazioni di pulizia, protezione delle superfici e assenza di residui sono estremamente elevate in questo settore. Per questo motivo, Kärcher ha sviluppato detergenti specifici e altamente efficaci che raggiungono risultati impressionanti se impiegati lavapezzi convenzionali o con Kärcher Bio. Per questa ragione, i detergenti per lavapezzi Kärcher Bio PC Bio 100 e PC Bio 200 hanno ricevuto il "Premio Automechanika". Tutti i detergenti per parti Kärcher sono NTA Free e senza solventi (senza VOC).
Veicoli
I nostri detergenti sono formulati appositamente per diverse durezze dell'acqua e sono adatti per i sistemi di lavaggio Kärcher. Materiali speciali contenuti proteggono i componenti che sono a contatto con l'acqua contro la corrosione. I prodotti Kärcher ASF rispettano l'ambiente grazie alle loro formule brevettate e facilmente separabili.
Serbatoi e contenitori
Norme e requisiti speciali si applicano alla pulizia professionale di cisterne e contenitori. Con la nuova serie Kärcher TankPro, che sposa perfettamente la tecnologia della macchina, offriamo una soluzione perfetta per tutte le esigenze di pulizia. Niente è troppo per noi: questi prodotti TankPro offrono ai nostri clienti una soluzione perfettamente adattata alle loro specifiche esigenze. Tutti i prodotti sono altamente concentrati e quindi particolarmente economici ed efficienti. Siamo pienamente consapevoli della nostra responsabilità nei confronti delle persone, delle macchine e dell'ambiente e non utilizziamo sostanze dannose per l'ambiente e la salute, pur mantenendo la massima qualità.
Dosatori
I nostri detergenti utili sia per il dosaggio manuale che per quello automatico. Infatti, mentre la rimozione dello sporco dovrebbe essere il più efficace possibile, le superfici dovrebbero essere trattate il più gentilmente possibile. Con Ariel Professionale, il tuo bucato risulterà come appena comprato più a lungo! E la disinfezione è garantita dal VAH e dal Robert Koch Institute (RKI).
Igiene personale
Nella linea saponi e cura della pelle, sono compresi saponi, lozioni, liquido lavamani, disifnettanti per tutte le necessità.
Aree sanitarie
Profumo fresco; formula in gel per una migliore adesione; delicato con i materiali, rispettoso dell'ambiente; pulizia giornaliera; rimuove i depositi di calcare, sporco e residui di grasso; ad esempio per servizi igienici, water; alcuni prodotti utilizzano anche microrganismi per abbattere gli agenti contaminanti; deodorante e anti-batterico.
Accessori vari per macchine di pulizia
I nostri accessori sono ideali per il riempimento, il dosaggio e l'erogazione precisa ed efficiente dei detergenti e garantiscono un lavoro rapido ed ergonomico.