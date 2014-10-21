Norme e requisiti speciali si applicano alla pulizia professionale di cisterne e contenitori. Con la nuova serie Kärcher TankPro, che sposa perfettamente la tecnologia della macchina, offriamo una soluzione perfetta per tutte le esigenze di pulizia. Niente è troppo per noi: questi prodotti TankPro offrono ai nostri clienti una soluzione perfettamente adattata alle loro specifiche esigenze. Tutti i prodotti sono altamente concentrati e quindi particolarmente economici ed efficienti. Siamo pienamente consapevoli della nostra responsabilità nei confronti delle persone, delle macchine e dell'ambiente e non utilizziamo sostanze dannose per l'ambiente e la salute, pur mantenendo la massima qualità.