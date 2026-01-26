Superficie

Tutti i prodotti Kärcher per la pulizia manuale sono progettati appositamente per le esigenze delle imprese di pulizia. Rimuovono rapidamente e in modo affidabile tutte le contaminazioni tipiche senza danneggiare le superfici. Le prestazioni di pulizia da sole non soddisfano più le esigenze professionali delle imprese di pulizia e di facility management. I detergenti di prima scelta devono offrire molto di più: profumo piacevole, sostenibilità ambientale, dosaggio ottimale di principi attivi e maneggevolezza ideale, ad esempio, contenitori ergonomici.