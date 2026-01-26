Parti di ricambio

Nella produzione industriale, milioni di pezzi devono essere puliti ogni giorno prima dell'assemblaggio o dei trattamenti. Le esigenze in termini di prestazioni di pulizia, protezione delle superfici e assenza di residui sono estremamente elevate in questo settore. Per questo motivo, Kärcher ha sviluppato detergenti specifici e altamente efficaci che raggiungono risultati impressionanti se impiegati lavapezzi convenzionali o con Kärcher Bio. Per questa ragione, i detergenti per lavapezzi Kärcher Bio PC Bio 100 e PC Bio 200 hanno ricevuto il "Premio Automechanika". Tutti i detergenti per parti Kärcher sono NTA Free e senza solventi (senza VOC).