Tappeti

La linea CarpetPro pulisce e protegge delicatamente ed efficacemente le superfici tessili. Questo innovativo sistema riduce i tempi di pulizia e asciugatura e rallenta il riaccumulo di sporco, proteggendo le superfici trattate, l'ambiente e il conto economico. La linea CarpetPro si basa sulla tecnologia iCapsol, che incapsula e lega lo sporco. Il risciacquo dei tappeti non è più necessario poiché la contaminazione residua viene incapsulata e facilmente aspirata durante la successiva pulizia di manutenzione. I tappeti si asciugano rapidamente e possono essere calpestati in breve tempo.