Detergente Wipe Care RM 746, 10l

Detergente attivo naturale. Crea una pellicola protettiva antiscivoloe anti-formazione dello sporco. Si lucida facilmente e crea uneffetto brillantante.

Adatto a tutti i pavimenti duri e resilienti resistenti all'acqua e colpisce per la sua formulazione delicata e premurosa a base di sapone: FloorPro Wipe Care RM 746 di Kärcher. Il detergente neutro per tutti i giorni può essere utilizzato sia manualmente che con una macchina ed è particolarmente poco schiumoso – per un utilizzo efficiente del volume del serbatoio delle lavasciuga pavimenti. Non utilizzando solventi è adatto anche per la pulizia e il trattamento di pavimenti delicati in gomma o PVC. Grasso, olio e sporco minerale vengono rimossi efficacemente, lasciando una pellicola protettiva antiscivolo e antimacchia e un profumo fresco e gradevole. Se necessario, la pellicola protettiva può essere lucidata senza sforzo con una lucidatrice a disco singolo fino a ottenere una lucentezza brillante.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 9,2
Peso (kg) 10,1
Peso con imballo (kg) 10,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 230 x 188 x 307
Prodotto
  • Detergente per la pulizia quotidiana di tutte le superfici dure e resistenti all'acqua
  • Scioglie olio, grasso e sporco minerale
  • Detergente potente
  • Crea una pellicola durevole resistente allo sporco
  • Anti scivolo
  • Si lucida facilmente. Rifinitura brillante
  • Formulazione a bassa schiumosità
  • Gentile azione di pulizia
  • Fresca fragranza
  • Senza NTA
  • Senza solventi
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Aree di applicazione
  • Pulizia dei pavimenti
Accessori