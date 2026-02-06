Detergente Wipe Care RM 746, 10l
Detergente attivo naturale. Crea una pellicola protettiva antiscivoloe anti-formazione dello sporco. Si lucida facilmente e crea uneffetto brillantante.
Adatto a tutti i pavimenti duri e resilienti resistenti all'acqua e colpisce per la sua formulazione delicata e premurosa a base di sapone: FloorPro Wipe Care RM 746 di Kärcher. Il detergente neutro per tutti i giorni può essere utilizzato sia manualmente che con una macchina ed è particolarmente poco schiumoso – per un utilizzo efficiente del volume del serbatoio delle lavasciuga pavimenti. Non utilizzando solventi è adatto anche per la pulizia e il trattamento di pavimenti delicati in gomma o PVC. Grasso, olio e sporco minerale vengono rimossi efficacemente, lasciando una pellicola protettiva antiscivolo e antimacchia e un profumo fresco e gradevole. Se necessario, la pellicola protettiva può essere lucidata senza sforzo con una lucidatrice a disco singolo fino a ottenere una lucentezza brillante.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|9,2
|Peso (kg)
|10,1
|Peso con imballo (kg)
|10,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Prodotto
- Detergente per la pulizia quotidiana di tutte le superfici dure e resistenti all'acqua
- Scioglie olio, grasso e sporco minerale
- Detergente potente
- Crea una pellicola durevole resistente allo sporco
- Anti scivolo
- Si lucida facilmente. Rifinitura brillante
- Formulazione a bassa schiumosità
- Gentile azione di pulizia
- Fresca fragranza
- Senza NTA
- Senza solventi
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Aree di applicazione
- Pulizia dei pavimenti