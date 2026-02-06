Adatto a tutti i pavimenti duri e resilienti resistenti all'acqua e colpisce per la sua formulazione delicata e premurosa a base di sapone: FloorPro Wipe Care RM 746 di Kärcher. Il detergente neutro per tutti i giorni può essere utilizzato sia manualmente che con una macchina ed è particolarmente poco schiumoso – per un utilizzo efficiente del volume del serbatoio delle lavasciuga pavimenti. Non utilizzando solventi è adatto anche per la pulizia e il trattamento di pavimenti delicati in gomma o PVC. Grasso, olio e sporco minerale vengono rimossi efficacemente, lasciando una pellicola protettiva antiscivolo e antimacchia e un profumo fresco e gradevole. Se necessario, la pellicola protettiva può essere lucidata senza sforzo con una lucidatrice a disco singolo fino a ottenere una lucentezza brillante.