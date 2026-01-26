La scelta perfetta per gli imprenditori edili per la pulizia profonda di pavimenti calcarei opachi e opachi, ad esempio in marmo, terrazzo o pietra artificiale: il cristallizzante in polvere FloorPro RM 775 lucidante di Kärcher. L'agente fortemente acido per la cristallizzazione a umido dissolve il carbonato di calcio legato allo strato superficiale. In combinazione con la macchina monospazzola si ottiene una compattazione chimica e meccanica e un successivo indurimento della superficie. Il pavimento, ora lucido, diventa nel complesso più duro e resistente. L'agente cristallizzante riduce inoltre la formazione di sporco e facilita la successiva pulizia di manutenzione.