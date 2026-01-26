Detergente cristallizzante in polvere RM 775, 5kg
Cristallizzante per pavimentazioni a base calcarea come il marmo egraniglia. Il trattamento rende il pavimento brillante e resistenteal calpestio.
La scelta perfetta per gli imprenditori edili per la pulizia profonda di pavimenti calcarei opachi e opachi, ad esempio in marmo, terrazzo o pietra artificiale: il cristallizzante in polvere FloorPro RM 775 lucidante di Kärcher. L'agente fortemente acido per la cristallizzazione a umido dissolve il carbonato di calcio legato allo strato superficiale. In combinazione con la macchina monospazzola si ottiene una compattazione chimica e meccanica e un successivo indurimento della superficie. Il pavimento, ora lucido, diventa nel complesso più duro e resistente. L'agente cristallizzante riduce inoltre la formazione di sporco e facilita la successiva pulizia di manutenzione.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (kg)
|5
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|1,4
|Peso (kg)
|5
|Peso con imballo (kg)
|5,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|225 x 225 x 213
Aree di applicazione
- Pavimenti pietra calcica