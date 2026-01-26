Detergente cristallizzante in polvere RM 775, 5kg

Cristallizzante per pavimentazioni a base calcarea come il marmo egraniglia. Il trattamento rende il pavimento brillante e resistenteal calpestio.

La scelta perfetta per gli imprenditori edili per la pulizia profonda di pavimenti calcarei opachi e opachi, ad esempio in marmo, terrazzo o pietra artificiale: il cristallizzante in polvere FloorPro RM 775 lucidante di Kärcher. L'agente fortemente acido per la cristallizzazione a umido dissolve il carbonato di calcio legato allo strato superficiale. In combinazione con la macchina monospazzola si ottiene una compattazione chimica e meccanica e un successivo indurimento della superficie. Il pavimento, ora lucido, diventa nel complesso più duro e resistente. L'agente cristallizzante riduce inoltre la formazione di sporco e facilita la successiva pulizia di manutenzione.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (kg) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 1,4
Peso (kg) 5
Peso con imballo (kg) 5,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 225 x 225 x 213
Detergente cristallizzante in polvere RM 775, 5kg
Detergente cristallizzante in polvere RM 775, 5kg
Detergente cristallizzante in polvere RM 775, 5kg
Detergente cristallizzante in polvere RM 775, 5kg
Aree di applicazione
  • Pavimenti pietra calcica