Detergente per pavimenti a bassissima schiumosità RM 755 ES ASF, 20l
Detergente per pavimenti a bassissima schiumosità al profumodi limone. Antistriature, ideale per pavimenti in marmo lucido.
I pavimenti lucidi in granito, gneiss e altre pietre dure necessitano di un detergente speciale che si asciughi senza lasciare residui o striature – come il FloorPro Shine Cleaner RM 755 di Kärcher, sia per la pulizia manuale dei pavimenti che per l'uso su grandi superfici con una lavasciuga. È ideale per la pulizia intermedia e di manutenzione di questi rivestimenti per pavimenti di alta qualità, ma può essere utilizzato anche su altre superfici, compresi i pavimenti dissipativi ESD. Rimuove in modo rapido e affidabile grasso, olio, fuliggine e il solito sporco minerale causato dallo sporco stradale. Ha inoltre una formulazione a bassissimo contenuto di schiuma per l'uso con lavasciuga pavimenti e per un utilizzo efficiente del volume del serbatoio. FloorPro Shine Cleaner RM 755 è facilmente separabile e lascia una piacevole fragranza fresca dopo la pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|11,4
|Peso (kg)
|20,1
|Peso con imballo (kg)
|21,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|260 x 230 x 430
- Pulizia dei pavimenti