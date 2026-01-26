RM 768 iCapsol per tappeti, 10l

Detergente CarpetPro per tappeti RM 768 per pulizie di manutenzione. Schiuma a secco con tecnologia iCapsol: lo sporco viene incapsulato e aspirato. Delicato sulle superfici. Non contiene NTA.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 6,1
Peso (kg) 10,4
Peso con imballo (kg) 11,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 230 x 188 x 307
Aree di applicazione
  • Superfici tessili
