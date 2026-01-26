RM 768 iCapsol per tappeti, 10l
Detergente CarpetPro per tappeti RM 768 per pulizie di manutenzione. Schiuma a secco con tecnologia iCapsol: lo sporco viene incapsulato e aspirato. Delicato sulle superfici. Non contiene NTA.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|6,1
|Peso (kg)
|10,4
|Peso con imballo (kg)
|11,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Superfici tessili