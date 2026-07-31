Detergente schiumogeno RM 838 ASF, 20L, 200l
Detergente schiumogeno alcalino RM 838 da usare con impianti di lavaggio senza spazzole, elimina macchie di grasso ed olio incrostate, residui di insetti e sporco stradale. Delicato sulla carrozzeria.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|200
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|13
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|229,4
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Aree di applicazione
- Macchine, veicoli commerciali, biciclette
- Lavaggio di veicoli
- Lavaggio veicoli commerciali