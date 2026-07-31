Detergente schiumogeno RM 838 ASF, 20L, 200l

Detergente schiumogeno alcalino RM 838 da usare con impianti di lavaggio senza spazzole, elimina macchie di grasso ed olio incrostate, residui di insetti e sporco stradale. Delicato sulla carrozzeria.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 200
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 229,4
Detergente schiumogeno RM 838 ASF, 20L, 200l
Detergente schiumogeno RM 838 ASF, 20L, 200l
Detergente schiumogeno RM 838 ASF, 20L, 200l
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Aree di applicazione
  • Macchine, veicoli commerciali, biciclette
  • Lavaggio di veicoli
  • Lavaggio veicoli commerciali
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