Idropulitrice a gettone SB Wash MU
I nostri impianti di lavaggio self service SB MU sono modularue personalizzabili. Pensati per un minimo di 4 e un massimo di 8 postazioni, sono estendibili a seconda delle necessità.
Gli SB MU sono modulari e configurabili a seconda delle esigenze del cliente e del sito dove verranno montati. L'altissima configurabilità garantisce il totale adattamento a tutto. Il cliente determina il numero di postazioni di lavaggio - da 4 a 8- e sceglie i programmi di lavaggio.Oltre alla flessibilità della configurabilità sono i componenti tecnici del sistema che sono molto importanti. Le pompe con poli intercambiabili e raffreddate ad acqua usano il calore in eccesso per scaldare l'acqua di lavaggio. Si riducono così i consumi di energia e i costi di funzionamento.. La pompa pneumatica di dosaggio assicura l’affidabilità e la continuità del processo di lavaggio: in questo modo i vostri clienti saranno soddisfatti anche durante le ore di punta. Il sistema schiumogeno a risparmio idrico Flex permette all'operatore di scegliere se lavorare con schiuma secca o umida (opzione selezionabile in ogni postazione). I componenti di alta qualità vengono sottoposti in fabbrica ad test di funzionamento. I vantaggi: intuitività d'uso, layout ergonomico degli accessori per il lavaggio e selezione ampia di programmi per il lavaggio cerchioni e cera schiumogena per proteggere la carrozzeria.
Caratteristiche e vantaggi
Design modulare
- Il sistema può essere configurato ed espanso in modo flessibile sulle esigenze del cliente.
Programmi di lavaggio personalizzabili (max.11)
- Totale soddisfazione dei clienti
Moduli pompa preassemblati in fabbrica
- Risparmio di tempo e costi di installazione in loco.
- I moduli pompa sono testati in fabbrica per il corretto funzionamento.
Pompe dosatrici pneumatiche
- Uso di detergente concentrato, elevata sicurezza di processo.
Sistema schiuma Vario
- E' possibile scegliere tra schiuma baganata/asciutta; consente diverse possibilità.
Accesso ottimale a tutti i componenti
- Manutenzione molto semplice.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura acqua calda (°C)
|max. 60
|Pressione di lavoro (bar)
|100 - 120
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500
|Aggiornamenti software disponibili fino a
|2031-01-01
Dotazione
- Stazioni self service: 4, 8
- Programmi di lavaggio: 11 Pezzo(i)
- Pompe dosatrici pneumatiche
- Sistema schiuma Vario
Aree di applicazione
- Pulizia esterna del veicolo per clienti self-service