Idropulitrice a gettone SB Wash MU

I nostri impianti di lavaggio self service SB MU sono modularue personalizzabili. Pensati per un minimo di 4 e un massimo di 8 postazioni, sono estendibili a seconda delle necessità.

Gli SB MU sono modulari e configurabili a seconda delle esigenze del cliente e del sito dove verranno montati. L'altissima configurabilità garantisce il totale adattamento a tutto. Il cliente determina il numero di postazioni di lavaggio - da 4 a 8- e sceglie i programmi di lavaggio.Oltre alla flessibilità della configurabilità sono i componenti tecnici del sistema che sono molto importanti. Le pompe con poli intercambiabili e raffreddate ad acqua usano il calore in eccesso per scaldare l'acqua di lavaggio. Si riducono così i consumi di energia e i costi di funzionamento.. La pompa pneumatica di dosaggio assicura l’affidabilità e la continuità del processo di lavaggio: in questo modo i vostri clienti saranno soddisfatti anche durante le ore di punta. Il sistema schiumogeno a risparmio idrico Flex permette all'operatore di scegliere se lavorare con schiuma secca o umida (opzione selezionabile in ogni postazione). I componenti di alta qualità vengono sottoposti in fabbrica ad test di funzionamento. I vantaggi: intuitività d'uso, layout ergonomico degli accessori per il lavaggio e selezione ampia di programmi per il lavaggio cerchioni e cera schiumogena per proteggere la carrozzeria.

Caratteristiche e vantaggi
Design modulare
  • Il sistema può essere configurato ed espanso in modo flessibile sulle esigenze del cliente.
Programmi di lavaggio personalizzabili (max.11)
  • Totale soddisfazione dei clienti
Moduli pompa preassemblati in fabbrica
  • Risparmio di tempo e costi di installazione in loco.
  • I moduli pompa sono testati in fabbrica per il corretto funzionamento.
Pompe dosatrici pneumatiche
  • Uso di detergente concentrato, elevata sicurezza di processo.
Sistema schiuma Vario
  • E' possibile scegliere tra schiuma baganata/asciutta; consente diverse possibilità.
Accesso ottimale a tutti i componenti
  • Manutenzione molto semplice.
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura acqua calda (°C) max. 60
Pressione di lavoro (bar) 100 - 120
Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 500
Aggiornamenti software disponibili fino a 2031-01-01

Dotazione

  • Stazioni self service: 4, 8
  • Programmi di lavaggio: 11 Pezzo(i)
  • Pompe dosatrici pneumatiche
  • Sistema schiuma Vario
Aree di applicazione
  • Pulizia esterna del veicolo per clienti self-service
Accessori
Detergenti