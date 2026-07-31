Gli SB MU sono modulari e configurabili a seconda delle esigenze del cliente e del sito dove verranno montati. L'altissima configurabilità garantisce il totale adattamento a tutto. Il cliente determina il numero di postazioni di lavaggio - da 4 a 8- e sceglie i programmi di lavaggio.Oltre alla flessibilità della configurabilità sono i componenti tecnici del sistema che sono molto importanti. Le pompe con poli intercambiabili e raffreddate ad acqua usano il calore in eccesso per scaldare l'acqua di lavaggio. Si riducono così i consumi di energia e i costi di funzionamento.. La pompa pneumatica di dosaggio assicura l’affidabilità e la continuità del processo di lavaggio: in questo modo i vostri clienti saranno soddisfatti anche durante le ore di punta. Il sistema schiumogeno a risparmio idrico Flex permette all'operatore di scegliere se lavorare con schiuma secca o umida (opzione selezionabile in ogni postazione). I componenti di alta qualità vengono sottoposti in fabbrica ad test di funzionamento. I vantaggi: intuitività d'uso, layout ergonomico degli accessori per il lavaggio e selezione ampia di programmi per il lavaggio cerchioni e cera schiumogena per proteggere la carrozzeria.