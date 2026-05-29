eco!Booster TR 045
Насадка eco!Booster TR 045 для аппаратов высокого давления без подогрева воды и с подогревом (размер сопла 045) с производительностью очистки на 50% выше, чем у мощного сопла Kärcher; идеально подходит для деликатных поверхностей.
Насадка eco!Booster впечатляет увеличенной шириной струи, что повышает эффективность, уменьшая расход энергии и воды. Ее производительность очистки на 50% выше, чем у мощного сопла Kärcher, и она идеально подходит для очистки деликатных поверхностей, таких как оштукатуренные фасады или деревянные стены. eco!Booster подходит для аппаратов высокого давления без подогрева воды и с подогревом (до 85°C) от Kärcher, совместима с разъемом EASY!Lock и имеет размер сопла 045. Революционная концепция насадки всасывает воздух для направления водяной струи, что обеспечивает впечатляющие результаты очистки за меньшее время. Это особенно важно для таких отраслей, как строительство или очистка транспортных средств.
Особенности и преимущества
На 50% выше эффективность очистки по сравнению с плоской струей
- Тщательная, быстрая и экологичная очистка.
На 50 % выше эффективность использования воды¹⁾
- Экономия воды.
На 50 % выше энергоэффективность¹⁾
- Экономия энергии.
Огромная универсальность в применении
- Особенно подходит для деликатных поверхностей, таких как краска или дерево.
Спецификации
Технические характеристики
|Давление (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Размер сопла ( )
|45
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,533
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|¹⁾ Расчеты основаны на том, что при одинаковом расходе энергии и воды можно очистить на 50 % большую площадь по сравнению с очисткой стандартной веерной струей Kärcher.
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Области применения
- Очистка фасадов.
- Муниципальные службы, например, очистка фасадов или заборов.
- Очистка транспортных средств.
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.