Комплект плоского шланга
Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.
Комплект состоит из эластичного плоского шланга 1 1/4" и хомута из нержавеющей стали (30–40 мм) с барашковым винтом для присоединения без применения инструментов. Использование плоского шланга особенно рекомендуется в комбинации с погружными насосами для чистой или грязной воды. Этот комплект является идеальным решением для откачки больших объемов воды (например, в случае затопления). Шланг длиной 10 м легко скатывается в рулон, занимающий очень мало места при хранении. Максимальное рабочее давление составляет 5 бар.
Особенности и преимущества
Гибкий плоский шлангКомпактный и удобный при хранении
Дренажный шланг 1 1/4"Больший диаметр для большего потока
Включает хомут из нержавейкиСоединение без использования дополнительных инструментов
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1 1/4″
|Длина шланга (м)
|10
|Давление разрыва (бар)
|макс. 5
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|1,201
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,323
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 260 x 55
Совместимая техника
Области применения
- Для выкачивания воды с садовых прудов
- Для использования в затопленных местах
- Осушение котлованов объемом до 100 м³
- Для устранения воды в доме и подвале (протекание стиральной машинки, наводнение и т.п.)
- Для перекачки воды из бассейнов
- Для установки в дренажных валах