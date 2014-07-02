Струйная трубка Multi Power (K3 - K5)

Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.

Особенности и преимущества
5 типов распыления
  • 5 в 1: пять различных типов распыления в одной трубке
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Удобное положение в руке
  • Удобное управление
Плавная регулировка
  • Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,51
Вес (с упаковкой) (кг) 0,567
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 447 x 57 x 57

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Изгороди