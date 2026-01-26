Floor
Thanks to their great effectiveness, Kärcher FloorPro cleaning agents ensure effortless and time-saving floor cleaning. At the same time, cleaning machines and surfaces are optimally protected.
Stain removal
Everyday cleaner
!universell einsetzbar; zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen harten und elastischen Böden; extrem sparsam; streifenfreie Reinigung; besonders schaumarm; löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen; trocknet schnell!
Intermediate cleaning and care / Spray Cleaner
!Reinigung und Pflege in einem; entfernt Absatz- und Begehspuren; erzeugt mit hoher Deckkraft Pflegefilm: rutschhemmend; schmutzabweisend; abriebfest!
Basic cleaning agents
!kraftvolle Grundreinigung; starke Verschmutzungen; entfernt selbst hartnäckige Rückstände; hocheffizient; leichtes Entfernen von Wachs, etc.; schaumarm; umweltschonend; frische Duftnote!