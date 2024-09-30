Čišćenje salona automobila

Neophodno je da auto kuće budu čiste kako bi se stvorilo impresivno okruženje za konsultacije i atmosfera dobrodošlice za kupce prilikom kupovine automobila.

Cleaning at car dealerships

Čisto okruženje podstiče poverenje i lojalnost kupaca

Čista okolina igra ključnu ulogu u stvaranju pozitivne atmosfere u auto kućama, što je od suštinskog značaja za uspešnu prodaju. Kupci treba da se osećaju prijatno – ovo podrazumeva ne samo nuđenje prestižnog, profesionalnog imidža brenda i stručnih prodavaca, već i dobro održavano okruženje koje je od vitalnog značaja za celokupno iskustvo kupovine automobila i treba da impresionira kupce. Poliranje podova do visokog sjaja odražava visok kvalitet vozila, dok čiste površine recepcije i stolova privlače kupce na produžene konsultacije. Ovo je način na koji održavanje čistog okruženja podstiče poverenje i zadovoljstvo, dok na kraju takođe podstiče lojalnost kupaca.

Čišćenje podova u auto kućama

Dobro održavane podne obloge igra ključnu ulogu u izgledu salona automobila, a samim tim i u iskustvu kupovine u celini. Poliranje podova do završne obrade visokog sjaja odražava visok kvalitet vozila i zbog toga ovo čišćenje treba da se obavlja nedeljno, ili čak dnevno. U zavisnosti od podne obloge, potrebne su različite metode čišćenja.

Saloni često imaju visokokvalitetne podove od prirodnog kamena koji doprinose atraktivnoj prezentaciji vozila. Fine kamene pločice se takođe često koriste u izložbenim prostorima zbog širokog spektra dostupnih boja i dezena. Nasuprot tome, kancelarije su uglavnom opremljene tepihom. Za pravilno čišćenje i održavanje različitih podnih obloga u auto kućama mora se izabrati ispravan metod. Ovo će osigurati da se njihov izgled i vrednost očuvaju dugi niz godina.

 

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Čišćenje pločica od finog kamenog materijala

Cleaning and maintaining natural stone

Čišćenje i održavanje prirodnog kamena

Cleaning ceramic tiles

Čišćenje keramičkih pločica

Zadaci čišćenja u auto kućama

Cleaning reception areas
Vehicle interior preparation and cleaning
Wash systems and wash bays
Workshop cleaning
Office cleaning
Car park cleaning
Cleaning restrooms
Warehouse cleaning

Pogodni proizvodi za vašu oblast primene

Tvrdokorna prljavština i masna ulja mogu se akumulirati bilo gde i ponekad ih je teško ukloniti. Sve nastale zagađivače treba temeljno očistiti kako bi se poboljšalo zdravlje i sigurnost na radu u radionicama.

Čisto i uredno skladište ne samo da pomaže poboljšanju zdravlja i bezbednosti na radu, već i povećanju efikasnosti i zaštiti uskladištenih delova.

Efikasno čišćenje vozila uklanja i male ostatke prljavštine i tvrdokornu prljavštinu. Ovo će zahtevati odgovarajuće sredstvo za čišćenje i odgovarajuće mašine za čišćenje. Svako vozilo ima individualne zahteve za čišćenje. Prilikom čišćenja, nege i održavanja vozila moraju se uzeti u obzir razlike u obliku i materijalu, kao i zaprljanost.

Vaša recepcija ostavlja prvi trajni utisak na vaše klijente. Da biste odmah ostavili trag, trebalo bi da ovaj prostor održavate posebno čistim. Takođe možete imati koristi od čistog okruženja u oblastima koje ne vide samo kupci. Na primer, higijensko okruženje u pozadini takođe obezbeđuje dobru radnu atmosferu. To je zato što je održavanje radnog prostora koji je svestrano čist i higijenski važan za vaše kolege, uz redovno čišćenje administrativnih prostorija koje poboljšava njihovu dobrobit na radnom mestu. Moćni čistači i usisivači olakšavaju vaš posao čišćenja.

Za stvaranje opšteg utiska čistoće ključno je imati spoljašnji prostor bez prljavštine. Različite vrste prljavštine mogu se brzo akumulirati u ovim oblastima zbog njihove široke upotrebe i kontinuiranog uticaja vremenskih uslova. Sa našim moćnim mašinama za čišćenje, ovu prljavštinu možete držati podalje tokom cele godine.

Površine u toaletima mogu brzo nakupiti prljavštinu i stoga im je potrebno temeljno čišćenje. To znači da se sprečavaju opasnosti od klizanja, uklanjaju se tvrdokorni zagađivači i osiguravaju higijenski uslovi. Specijalne mašine za čišćenje ispunjavaju ove zahteve.

Saloni takođe moraju biti uglačani do završne obrade visokog sjaja kako bi vozila mogla biti prikazana u svom sjaju. Konačno, izložbeni saloni treba da ostavljaju isti utisak čistoće kao i proizvodi koje izlažu. Korišćenje profesionalnih mašina omogućava besprekorno čišćenje izložbenih prostora.

Prostori za pranje moraju dati savršene rezultate kada je u pitanju čišćenje vozila. Kupci zahtevaju visokokvalitetno čišćenje koje zadovoljava njihove standarde. Za to je potrebna moćna i profesionalna oprema za čišćenje.

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