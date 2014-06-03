客製化的容器清洗解決方案。

在過去的三十多年裡，德國凱馳為容器清洗提供了無數可靠且高效的系統解決方案，為自己贏得了廣泛的讚譽。集中測試和優化的系統確保了產品的成熟、高效和節能。最好的是，我們的模組化系統可以根據用戶特定的需求進行客製。供應的配件都是基於您的需求確定的。德國凱馳提供廣泛的服務，從規劃和建造到後期的維修等。