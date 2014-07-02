Концентрат чистящего средства для окон RM 503, 20мл
Моющее средство для очистки без разводов всех гладких водостойких поверхностей, таких как стекло, окна, зеркала, душевые кабины и т.д. Создает легкий эффекти водоотталкивания и сохраняет поверхности более чистыми.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|4 x 20
|Единица упаковки (шт.)
|20
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,118
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|225 x 115 x 25
Совместимая техника
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Решетчатые окна
- Зеркала
- Стеклянные столы
- Душевые кабины