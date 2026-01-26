Средство для ухода за вощеными деревянными полами RM 535, 500мл
Очищает и защищает деревянные полы, пропитанные маслом и снабженные восковой пропиткой. Не оставляет полос и разводов, придает шелковисто-матовый блеск. Не требует заключительного протирания пола. С приятным ароматом пчелиного воска.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (кг)
|0,501
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,813
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 655 x 210
Совместимая техника
Области применения
- Вощеный деревянный пол
- Деревянные полы, обработанные маслом и воском