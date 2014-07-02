Средство для ухода за уплотненным паркетом/ламинатом/пробковым деревом RM 531, 1л

Обеспечивает оптимальный уход и защиту лакированным паркетным, ламинатным и пробковым полам. Удаляет следы хождения, восстанавливает защитный слой и придает полу шелковисто-матовый блеск. Указания: для отверждения защитного слоя после обработки требуются 24 ч, в течение которых не допускается мочить пол, ходить по нему в обуви и передвигать мебель. Хранить в незамерзающем помещении.