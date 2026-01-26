Плитка

На промышленных предприятиях ежедневно требуется очищать миллионы деталей – например, при подготовке к окраске или монтажу. При этом предъявляются высочайшие требования к эффективности очистки и защите поверхностей. Kärcher предлагает специальные чистящие средства как для традиционного оборудования для очистки деталей, так и для аппаратов, работающих по биологическому принципу. Наши биологические продукты PC Bio 10 и PC Bio 20 отмечены призом «Automechanika Award». Все выпускаемые Kärcher средства для очистки деталей не содержат нитрилотриацетата и растворителей