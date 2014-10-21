Professional

Kärcher Высокое давление

Высокое давление

Впечатляющие преимущества: более быстрая и эффективная очистка со сниженным расходом электропотребления и низким уровнем загрязнения сточных вод. Средства для очистки и ухода Kärcher обеспечивают превосходную производительность в таких сферах как - тяжелая промышленность, торговля и пищевая промышленность. Аппарат высокого давления и надлежащее моющее средство - это идеальное сочетание.

Kärcher Бытовые поверхности

Бытовые поверхности

Все продукты Kärcher для ручной уборки специально разработаны в соответствии с требованиями клининговых компаний. Средства Керхер для ручной уборки быстро и надежно удаляют основные типичные загрязнения без повреждения поверхности. Но не только производительность очистки является сейчас ключевым фактором для компаний по предоставлению услуг по уборке. К чистящих средств выдвигается гораздо больше требований: приятный аромат, соответствие современным экологическим нормам, оптимальное разведение концентрата и удобное использование в эргономических бутылках. Все это было учтено компанией Керхер при разработке моющих средств для ручной уборки.

Kärcher Напольные покрытия

Напольные покрытия

Чистящие средства Kärcher FloorPro для уборки пола являются высокоэффективными и обеспечивают отличный результат уборки. Все это достигается в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями. Все продукты Kärcher, а именно аппараты, аксессуары и чистящие средства, идеально сбалансированы для достижения максимального результата очистки. Это делает работу значительно легче, быстрее и гораздо удобнее. В то же время, преимуществами являются оптимальная защита аппаратов и поверхностей при очистке.

Kärcher Ковры

Ковры

Линейка CarpetPro бережно и эффективно удаляет загрязнения, защищает текстильную поверхность. Инновационная система уменьшает время очистки и просушки, что защищает не только обработанные поверхности, но и окружающую среду и экономит ваш бюджет. Линейка CarpetPro основана на технологии iCapsol, которая инкапсулирует и связывает грязь. Нет необходимости в дополнительной промывке ковров, поскольку инкапсулированные остатки загрязнения легко удаляются пылесосом при последующей поддерживающей уборке . Ковры быстро высыхают и готовы к использованию в кратчайшие сроки.

Kärcher Плитка

Плитка

На промышленных предприятиях ежедневно требуется очищать миллионы деталей – например, при подготовке к окраске или монтажу. При этом предъявляются высочайшие требования к эффективности очистки и защите поверхностей. Kärcher предлагает специальные чистящие средства как для традиционного оборудования для очистки деталей, так и для аппаратов, работающих по биологическому принципу. Наши биологические продукты PC Bio 10 и PC Bio 20 отмечены призом «Automechanika Award». Все выпускаемые Kärcher средства для очистки деталей не содержат нитрилотриацетата и растворителей

Kärcher Вода

Вода

Для обеспечения длительной бесперебойной эксплуатации своего оборудования и высокого качества водоочистки Kärcher предлагает специальные реагенты, прекрасно зарекомендовавшие себя на практике и оптимально подходящие для конкретных установок и условий их применения.

Kärcher Транспорт

Транспорт

Наши чистящие средства специально разработаны для всех уровней жесткости воды и оптимально подходят для использования в мойках Kärcher. Специальные материалы защищают от коррозии компоненты, контактирующие с водой. Продукты Kärcher ASF являются экологически безопасными, благодаря запатентованной формуле сепарирования.

Kärcher Цистерны/контейнеры

Цистерны/контейнеры

Специальные директивы и требования предъявляются к профессиональной очистке цистерн и контейнеров. Благодаря новой серии Kärcher TankPro, мы предлагаем идеальное решение на все требования очистки. TankPro предлагает нашим клиентам решение, которое идеально соответствует индивидуальным требованиям. Все продукты являются высококонцентрированными, экономичны и эффективны. Мы полностью осознаем нашу ответственность перед людьми, оборудованием и окружающей средой, и поэтому не используем вредных веществ для окружающей среды и здоровья, при этом сохраняя высокое качество продукта.

Kärcher Личная гигиена

Личная гигиена

В нашем ассортименте мыла и средств по уходу за кожей вы можете найти широкий выбор мыла, лосьонов, средств для мытья рук и дезинфицирующих средств для удовлетворения различных потребностей.

Kärcher Санитарные зоны

Санитарные зоны

Свежий аромат; гелеобразная формула для улучшения адгезии; экологически чистый; ежедневная уборка; удаляет известковые отложения, остатки грязи и жировых загрязнений; например для туалетов, писсуаров; некоторые продукты также используют микроорганизмы для разрушения загрязняющих веществ; дезодорирующий и антибактериальный эффект.

Kärcher Другие аксессуары

Другие аксессуары

Наши аксессуары идеально подходят для точного и эффективного наполнения, дозирования и дозирования чистящих средств, а также обеспечивают быструю и эргономичную работу.

