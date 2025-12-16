Adaptateur M

Adaptateur pour raccorder d’anciens pistolets (pistolet M, 96, 97) sur des lances neuves. Convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden jusqu’à l’année-modèle 2010.

Kärcher propose également une solution pour ses modèles plus anciens (jusqu'à l'année 2010) : grâce à l'adaptateur M, les accessoires actuels peuvent être raccordés aux pistolets M, 96 et 97.

Fonctionnalités et avantages
Adaptateur pour les anciens pistolets jusqu’à l’année-modèle 2010
  • Raccord pour pistolet et lance.
Design nouveau
  • Facile à utiliser
Renforcement intégré
  • Pour un travail confortable et fiable avec le nettoyeur haute pression.
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 105 x 42 x 42
Machines compatibles