Adaptateur M
Adaptateur pour raccorder d’anciens pistolets (pistolet M, 96, 97) sur des lances neuves. Convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden jusqu’à l’année-modèle 2010.
Kärcher propose également une solution pour ses modèles plus anciens (jusqu'à l'année 2010) : grâce à l'adaptateur M, les accessoires actuels peuvent être raccordés aux pistolets M, 96 et 97.
Fonctionnalités et avantages
Adaptateur pour les anciens pistolets jusqu’à l’année-modèle 2010
- Raccord pour pistolet et lance.
Design nouveau
- Facile à utiliser
Renforcement intégré
- Pour un travail confortable et fiable avec le nettoyeur haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|105 x 42 x 42