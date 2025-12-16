Bouclier anti-projections
Bouclier anti-projections pour rotabuses. Protège l'utilisateur efficacement contre les éclaboussures, notamment lors du nettoyage des escaliers, coins et bordures en extérieur. S'enfiche sur toutes les rotabuses Kärcher (sauf 4.763-184).
Fonctionnalités et avantages
Protection anti-éclaboussures
- Idéal pour un nettoyage sans éclaboussures des coins et des bords.
Design compact
- Protection fiable de l'opérateur contre les éclaboussures, notamment en nettoyant les coins et bordures.
Performance exceptionnelle
- Nettoyage des surfaces insensibles.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|192 x 193 x 176
Zones d’application
- Escaliers
- Surfaces dans la maison et le jardin