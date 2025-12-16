Bouclier anti-projections

Bouclier anti-projections pour rotabuses. Protège l'utilisateur efficacement contre les éclaboussures, notamment lors du nettoyage des escaliers, coins et bordures en extérieur. S'enfiche sur toutes les rotabuses Kärcher (sauf 4.763-184).

Fonctionnalités et avantages
Protection anti-éclaboussures
  • Idéal pour un nettoyage sans éclaboussures des coins et des bords.
Design compact
  • Protection fiable de l'opérateur contre les éclaboussures, notamment en nettoyant les coins et bordures.
Performance exceptionnelle
  • Nettoyage des surfaces insensibles.
Spécifications

Données techniques

Couleur jaune
Poids (kg) 0.2
Poids emballage inclus (kg) 0.4
Dimensions (L × l × h) (mm) 192 x 193 x 176
Machines compatibles
Zones d’application
  • Escaliers
  • Surfaces dans la maison et le jardin