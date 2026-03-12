Buse de rechange pour T-Racer
Pour changer facilement les buses des T-Racer. Buses grises pour les appareils des gammes K2 à K5.
Buses de rechange grises de qualité supérieure pour le T-Racer. Conviennent au changement des buses des appareils des séries K2 – K5 (T 250, T 300, T 400).
Fonctionnalités et avantages
Buse de rechange
- Remplacement rapide et facile de vieilles buses.
- Extrêmement durable et de qualité supérieure
Haute pression - jet plat
- Nettoie de manière égale et élimine la salissure tenace
- Rendement surfacique excellent : idéal pour le nettoyage d'endroits plus grands.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|90 x 125 x 30