Buse de rechange pour T-Racer

Pour changer facilement les buses des T-Racer. Buses grises pour les appareils des gammes K2 à K5.

Buses de rechange grises de qualité supérieure pour le T-Racer. Conviennent au changement des buses des appareils des séries K2 – K5 (T 250, T 300, T 400).

Fonctionnalités et avantages
Buse de rechange
  • Remplacement rapide et facile de vieilles buses.
  • Extrêmement durable et de qualité supérieure
Haute pression - jet plat
  • Nettoie de manière égale et élimine la salissure tenace
  • Rendement surfacique excellent : idéal pour le nettoyage d'endroits plus grands.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
  • Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Dimensions (L × l × h) (mm) 90 x 125 x 30
Machines compatibles