Coude, NT, DN 35, plastique, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire
Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.
Coude en plastique en DN 35 destiné à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières dotés de flexibles d'aspiration disposant d'un raccord à attache 1.0 et donc en règle générale compatibles avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016. Côté accessoire, on trouve un raccord conique permettant de raccorder le tube d'aspiration ou les suceurs d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Matériau
|Plastique
|Raccord côté accessoire
|Cône
|Raccord au flexible d'aspiration¹⁾
|Attache 1.0
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|245 x 70 x 50