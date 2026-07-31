Défroisseur
Défroisseur pour rafraîchir et défroisser les vêtements et les textiles ainsi que pour éliminer efficacement les odeurs. Avec dispositif anti-peluches intégré.
Défroisseur pour rafraîchir et défroisser les vêtements et les textiles ainsi que pour éliminer efficacement les odeurs. Défroisseur pratique permettant un traitement commode et peu encombrant des vêtements et des textiles suspendus. Le dispositif anti-peluches intégré élimine les peluches adhérentes en un clin d'œil.
Fonctionnalités et avantages
Retrait des peluches
- Retrait facile des peluches et de cheveux sur les textiles.
Débit important de vapeur en sortie d'accessoires
- Applatissement optimal des textiles.
- Rafraîchissement optimal des textiles possible.
Forme effilé.
- Repassage facile des chemises.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|340 x 43 x 39
Zones d’application
- Rafraîchissement de vêtements et de textiles
- Vêtements pouvant être repassés
- Espaces intérieurs
- Saleté sèche