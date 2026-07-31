eco!Booster TR 060
eco!Booster avec 50 % de rendement surfacique en plus par rapport à la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les supports délicats. Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude avec la taille de buse 060.
L'eco!Booster s'illustre avec un rendement surfacique supérieur de 50 % à celui de la Powerbuse de Kärcher. La largeur plus importante du jet permet une augmentation de l'efficacité qui entraîne une consommation d'électricité et d'eau plus faible. Les supports délicats comme les façades crépies ou les murs en bois sont nettoyés en douceur. Le Booster est adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (jusqu'à 85 °C) de Kärcher, compatible avec l'interface EASY!Lock et possède la taille de buse 060. Son concept de buse révolutionnaire aspire de l'air pour guider le jet d'eau. Notamment dans les domaines comme l'industrie du bâtiment ou le nettoyage de véhicules, les excellents résultats de nettoyage obtenus en moins de temps ont leur importance.
Fonctionnalités et avantages
50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat
- Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable.
50 % d'efficacité hydraulique en plus¹⁾
- Permet des économies d'eau.
50 % d'efficacité énergétique en plus¹⁾
- Permet des économies d'énergie.
Utilisation très polyvalente
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar)
|max. 300
|Température (°C)
|max. 85
|Taille de buse ( )
|60
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
Zones d’application
- Nettoyage de façades
- Applications dans des municipalités telles que le nettoyage des façades et des clôtures.
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage des étables dans l'agriculture