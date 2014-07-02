Flexible d'aspiration avec coude, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 1.0, baïonnette 1.0
Le flexible d'aspiration doté d'un coude en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.
Le flexible d'aspiration doté d'un coude en diamètre nominal DN 35 est idéal pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Côté appareil, le flexible de 2,5 mètres dispose d'un raccord à baïonnette 1.0 tandis que côté accessoire, il s'agit d'un raccord à attache 1.0. Les deux raccords sont compatibles avec les aspirateurs construits jusqu'en 2016. Le raccord à baïonnette 1.0 est identique pour tous les diamètres nominaux (35, 40 et 50). L'adaptateur pour les flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 permet de raccorder tous les flexibles dotés d'un raccord à baïonnette 1.0 au nouveau système d'accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|2.5
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Raccord côté accessoire¹⁾
|Attache 1.0
|Raccord côté appareil²⁾
|Baïonnette 1.0
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.6
|Poids emballage inclus (kg)
|0.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|560 x 460 x 75