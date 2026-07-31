Si vous voulez pouvoir respirer à fond après avoir aspiré la maison, misez sur notre aspirateur poussières sans fil 2 en 1 VC 4s et sur le filtre hautes performances EPA 12 correspondant. Ce dernier élimine de manière sûre et fiable jusqu'à 99,5 % des particules, même les plus fines de seulement 0,3 µm, des spores fongiques et des bactéries ou des allergènes, tels que les déjections d'acariens ou le pollen, contenus dans l'air ambiant aspiré. Pour un résultat optimal, nettoyer le filtre toutes les 2 semaines et le remplacer tous les 6 mois.