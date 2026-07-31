Jeu de lingettes microfibres de qualité pour une cuisine impeccable. Les deux serpillères en microfibres pour le suceur de sol EasyFix permettent d’obtenir un sol de cuisine éclatant de propreté. Grâce à un système de fixation par bandes velcro, vous pouvez les mettre en place rapidement et facilement sur le suceur de sol EasyFix, puis les retirer sans toucher la saleté. Avec la bonnette en microfibres destinée au suceur à main, vous pouvez retirer toutes les saletés, même les plus tenaces (par exemple sur les plaques de cuisson), le tout sans effort. Enfin, le chiffon à inox en microfibres redonne l’éclat du neuf à vos surfaces en acier inoxydable.