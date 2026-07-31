Jeu de lingettes microfibres Cuisine
Le jeu de lingettes microfibres pour le nettoyage à la vapeur de la cuisine inclut : deux serpillères en microfibres de qualité, une bonnette en microfibres pour le suceur à main et un chiffon à inox en microfibres.
Jeu de lingettes microfibres de qualité pour une cuisine impeccable. Les deux serpillères en microfibres pour le suceur de sol EasyFix permettent d’obtenir un sol de cuisine éclatant de propreté. Grâce à un système de fixation par bandes velcro, vous pouvez les mettre en place rapidement et facilement sur le suceur de sol EasyFix, puis les retirer sans toucher la saleté. Avec la bonnette en microfibres destinée au suceur à main, vous pouvez retirer toutes les saletés, même les plus tenaces (par exemple sur les plaques de cuisson), le tout sans effort. Enfin, le chiffon à inox en microfibres redonne l’éclat du neuf à vos surfaces en acier inoxydable.
Fonctionnalités et avantages
Microfibres de qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Bonnette en microfibres à élastique
- Fixation et retrait faciles de la bonnette.
- La bonnette reste en place pendant le nettoyage.
Fixation facile par velcros
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Chiffon à inox en microfibres de qualité
- Résultat de polissage sans traces.
- Très bonne absorption de l'eau.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 112 x 18
Zones d’application
- Sols durs
- Plans de travail dans la cuisine
- Évier
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
- Acier inoxydable
- Réfrigérateur (intérieur/extérieur)
- Parois intérieures des placards, tiroirs
- Carrelages