Kit de chiffons abrasifs pour le suceur sol EasyFix
Les bonnettes abrasives EasyFix éliminent également les taches tenaces sur les sols en pierre résistants aux éraflures. Le système de bandes autoagrippantes permet la fixation et le retrait de la bonnette sans toucher la saleté.
Avec le kit de bonnettes abrasives EasyFix, les taches sont facilement éliminées des sols en pierre résistants aux éraflures. Le kit contient 2 bonnettes absorbantes microfibres qui assurent un nettoyage impeccable et hygiénique. Le système de bandes autoagrippantes permet de fixer facilement par simple pression les bonnettes microfibres sur le suceur de sol du nettoyeur vapeur EasyFix et c'est parti ! Pour une propreté garantie jusque dans les angles et les bords. La bonnette résistante se retire facilement du suceur de sol et sans aucun contact avec la saleté : il suffit de poser le pied sur le rabat de la bonnette et de relever le suceur de sol. Les bonnettes peuvent ensuite être lavées en machine à 60 °C.
Fonctionnalités et avantages
Microfibres de qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation facile par velcros
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Composition des fibres textiles
|100 % polyester
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 112 x 18
Zones d’application
- Sols en pierre
- Sols durs
- Carrelages