Poignée-pistolet pour tous les K avec Quick Connect

La poignée-pistolet premium avec Quick Connect et inserts soft grip garantit un niveau élevé de confort au nettoyage. Aussi idéal comme poignée-pistolet de rechange pour tous les nettoyeurs haute pression Home & Garden Kärcher des séries K2 - K7, avec raccord Quick Connect.

Fonctionnalités et avantages
Poignée-pistolet de remplacement Kärcher pour les nettoyeurs haute pression à partir de 2008 des classes K2–K7, Quick Connect
  • Remplacement facile de la poignée-pistolet
Quick Connect
  • Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Raccord à baïonnette
  • Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Pad en caoutchouc
  • Maniement amélioré
Application du détergent à basse pression
  • Application facile des détergents
  • Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Sécurité enfants
  • Poignée-pistolet bloquée
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.4
Poids emballage inclus (kg) 0.5
Dimensions (L × l × h) (mm) 440 x 193 x 40
Videos
Machines compatibles