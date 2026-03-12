Poignée-pistolet pour tous les K avec Quick Connect
La poignée-pistolet premium avec Quick Connect et inserts soft grip garantit un niveau élevé de confort au nettoyage. Aussi idéal comme poignée-pistolet de rechange pour tous les nettoyeurs haute pression Home & Garden Kärcher des séries K2 - K7, avec raccord Quick Connect.
Fonctionnalités et avantages
Poignée-pistolet de remplacement Kärcher pour les nettoyeurs haute pression à partir de 2008 des classes K2–K7, Quick Connect
- Remplacement facile de la poignée-pistolet
Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Raccord à baïonnette
- Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Pad en caoutchouc
- Maniement amélioré
Application du détergent à basse pression
- Application facile des détergents
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Sécurité enfants
- Poignée-pistolet bloquée
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|440 x 193 x 40