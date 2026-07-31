Le suceur matelas de Kärcher est idéal pour un nettoyage en profondeur garantissant une hygiène parfaite des lits, matelas, oreillers et renfoncements difficiles à atteindre autour du lit. Les surfaces textiles sont particulièrement sujettes à l'accumulation de poussière et de déjections d'acariens contenant des particules allergènes. Mais grâce au suceur fente pratique spécialement conçu pour la chambre à coucher, toute impureté est éliminée de manière fiable, de sorte que la poussière et les acariens n'ont plus aucune chance.