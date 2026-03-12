La rallonge de flexible HP d'une longueur de 10 m augmente la flexibilité de mouvement et le rayon d'action du nettoyeur haute pression. A monter simplement entre le nettoyeur et le flexible HP, et, voilà, le travail se trouvera nettement facilité. Le flexible robuste d'un diamètre DN 8 est renforcé par une tresse textile et est doté d'une protection anti-cassure ainsi que d'un raccord stable en laiton assurant une longue durée de vie. Cette rallonge résiste à une pression jusqu'à 160 bars et aux températures jusqu'à 60°C. Elle peut aussi être utilisée pour l'application des détergents et convient pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Grand Public des classes K2-K7.