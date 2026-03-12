Rallonge de flexible haute pression, 10 m
Pour une flexibilité augmentée: flexible robuste DN 8, d'une longueur de 10 m, renforcé tressé textile, avec protection anti-cassure et raccord en laiton pour une longue durée de vie.
La rallonge de flexible HP d'une longueur de 10 m augmente la flexibilité de mouvement et le rayon d'action du nettoyeur haute pression. A monter simplement entre le nettoyeur et le flexible HP, et, voilà, le travail se trouvera nettement facilité. Le flexible robuste d'un diamètre DN 8 est renforcé par une tresse textile et est doté d'une protection anti-cassure ainsi que d'un raccord stable en laiton assurant une longue durée de vie. Cette rallonge résiste à une pression jusqu'à 160 bars et aux températures jusqu'à 60°C. Elle peut aussi être utilisée pour l'application des détergents et convient pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Grand Public des classes K2-K7.
Fonctionnalités et avantages
Rallonge de flexible 10 m
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Tuyau de haute qualité DN-8 renforcé avec des tresses en textile
- Longue durée de vie
Protection contre les vrillages
- Protection du flexible contre les nœuds
Connexion en laiton
- Extrêmement durable et de qualité supérieure
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|10
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.2
|Poids emballage inclus (kg)
|1.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|240 x 240 x 85