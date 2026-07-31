Le set suceur de sol EasyFix pour nettoyeur vapeur est fourni avec une lingette de sol universelle adaptée et assure d’excellents résultats de nettoyage sur les sols durs vitrifiés, même dans les coins et sur les rebords. Le système intelligent de velcros permet de fixer rapidement et en toute simplicité la lingette de sol universelle à la buse de sol : il suffit d’appuyer la lingette sur l’embout suceur de sol EasyFix et c’est fait. Le nettoyage terminé, la lingette de sol peut être retirée du suceur pour sol EasyFix sans contact avec la saleté : il suffit de poser le pied sur la languette de la lingette et d’enlever le suceur pour sol par le haut.