Le suceur de sol EasyFix pour nettoyeur vapeur est fourni avec une serpillère en microfibres adaptée et assure d’excellents résultats de nettoyage sur les sols durs, même dans les coins et sur les rebords. Le système intelligent de velcros permet de fixer rapidement et en toute simplicité la serpillère en microfibres au suceur de sol : il suffit d’appuyer la serpillère sur le suceur de sol EasyFix et c’est fait ! Une fois le nettoyage terminé, la serpillère en microfibres peut être retirée du suceur de sol EasyFix sans toucher la saleté : il suffit pour cela de tirer sur le pied fixé à la serpillère et d’enlever le suceur de sol en le dirigeant vers le haut.