Suceur mince (jaune) de 170 mm pour le WV 6

Idéal pour les fenêtres à croisillons, grâce à sa largeur de 170 millimètres : le suceur d'aspiration étroit du WV 6, pour les petites fenêtres.

Lorsque les suceurs d'aspiration plus larges sont tout simplement trop grands pour la fenêtre, le suceur d'aspiration étroit du WV 6 fait des merveilles. Avec sa largeur de 170 millimètres, il nettoie facilement les fenêtres à croisillons et les autres petites fenêtres, de façon fiable.

Fonctionnalités et avantages
Longue raclette en silicone
  • Avec sa grande raclette en silicone, le nettoyeur de fenêtres sans fil est encore plus flexible : il permet de nettoyer d'une traite jusqu'au sol.
Forme étroite
  • Convient pour les petites surfaces.
Remplacement aisé
  • Les suceurs d'aspiration peuvent être remplacés facilement.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur jaune
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 172 x 98 x 41
Machines compatibles
Zones d’application
  • Cadre de fenêtres
  • Des surfaces lisses
  • Miroirs
  • Petits carreaux